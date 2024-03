WhatsApp e YouTube vão ficar fora do ar nesta quarta-feira? entenda

Boato – O WhatsApp vai ficar fora do ar hoje ás 17h e não tem previsão de voltar ao ar. Já o YouTube vai ficar fora às 19h.

No dia 5 de março, alguns internautas ficaram surpreendidos por instabilidades apresentadas pelas redes sociais Facebook e Instagram (que são de propriedade da empresa Meta). A partir daí, uma história começou a circular na internet (e tem circulado até agora).

Mensagens soltas em redes sociais como o Twitter, Facebook e TikTok, além de publicações em aplicativos de mensagens como o WhatsApp aponta que o WhatsApp e o YouTube também vão sair do ar.

Os conteúdos apontam que o WhatsApp sairia do ar “hoje” às 17h e o YouTube às 19h. O motivo seria uma atualização, de acordo com algumas versões. Em outros casos, já estavam falando em censura. Leia:

Versão 1: Instagram e Facebook fora de ar, to lendo que 17h o WhatsApp para, 19h o YouTube para, seria o fim das redes sociais? o Twitter como sempre rei e sempre ativo Versão 2: WhatsApp vai cair hoje 17h e o YouTube 19h!! Versão 3: Seguinte o WhatsApp vai cair hoje também às cinco horas e dezessete horas tá? Então assim se você tem alguma coisa a dizer já atualiza isso aí já adianta porque nesse horário não tem horário pra voltar. Tipo assim estava avisado já que o Instagram ia cair meio dia e que o WhatsApp vai ser às dezessete YouTube às e realmente é porque estou atualizando sabe? Estão mexendo com coisa lá e não pode ter nenhum usuário on-line então fique esperto tem alguma coisa pra fazer no YouTube? Faz antes de dezenove perguntas no WhatsApp pra entregar pra enviar pra alguém? Envia, entrega antes das dezessete porque quando eles cortam assim nunca sabe se vai voltar eh meia hora depois, dez minutos, uma hora ou no dia seguinte ou quem sabe quem vai voltar, então aqui, fica a dica pra vocês, WhatsApp dezessete e YouTube dezenove, o Instagram já foi e já voltou, mas ficou mais de uma hora eh sem sinal nenhum, né? Então quem tiver alguma coisa de fazer já coloca tudo no ar aí vai tudo com Deus nesses horários que eu falei

Muita gente ficou apreensiva (sim) com a possibilidade das duas redes sociais saírem do ar. Por isso, estamos aqui para fazer a checagem do conteúdo. Para tanto, vamos responder às seguintes questões: 1) É verdade que o WhatsApp vai sair do ar às 17h de hoje? 2) É verdade que o YouTube, assim como o WhatsApp, vai sair do ar às 19h de hoje? 3) Por que o Facebook e o Instagram saíram do ar em 5 de março de 2024?

É verdade que o WhatsApp vai sair do ar às 17h de hoje?

Não. Por algum motivo (que vai além do nosso conhecimento), começou a se espalhar a informação de que o WhatsApp sairia do ar (algo que nem tem muito sentido). A prova de que a rede social não tem a tal “atualização programada” está no fato de tudo ter ocorrido normalmente no dia 5 de março de 2024.

O grande problema deste tipo de fake é o caráter temporal. Como foi descrito como “hoje” (e não, por exemplo, 5 de março de 2024), é grande o risco da história se espalhar por muito tempo e continuar enganando por aí.

Vale apontar que não é a primeira vez que fake news sobre o WhatsApp sair do ar tem que ser desmentida pelo Boatos.org. Já desmentimos o fake em anos como 2017, 2021, 2022 e outros.

É verdade que o YouTube, assim como o WhatsApp, vai sair do ar às 19h de hoje?

Também se trata de uma informação sem qualquer sentido. Não só o YouTube não ficou fora do ar no dia 5 de março de 2024 como também sequer faz parte do mesmo servidor da Meta (já que a empresa pertence ao Google).

Por que o Facebook e o Instagram saíram do ar em 5 de março de 2024?

De acordo com a própria empresa, houve um problema técnico que impediu que os sites e aplicativos das redes sociais fossem acessados. De acordo com o diretor de comunicação da empresa, Andy Stone, o problema foi resolvido rapidamente.

Conclusão

É falso que o WhatsApp e o YouTube vão ficar fora do ar hoje às 17h e 19h. As fake news circularam na esteira de uma queda do Instagram e Facebook que já foram resolvidas e continuam circulando na internet.

