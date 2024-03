WhatsApp no iPhone tem um ‘segredo’ que vai mudar as videochamadas

O WhatsApp, queridinho por milhões de pessoas no mundo, guarda segredinhos divertidos para apimentar suas videochamadas. Entre eles, os efeitos de vídeo ativados por gestos!

Compatível com dispositivos Apple a partir do iOS 17, iPadOS 17 e macOS Sonoma, essa funcionalidade transforma suas chamadas em experiências mágicas.

Solte a criatividade com 8 efeitos incríveis:

Corações: Expresse amor lançando corações com as mãos!

Balões: Crie um ambiente festivo com balões coloridos que flutuam na tela.

Fogos de artifício: Celebre momentos especiais com um show pirotécnico virtual.

Explosões laser: Torne suas chamadas intergalácticas com explosões de laser futuristas.