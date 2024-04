“50% dos eleitores ainda não se decidiram”, diz Alysson sobre pesquisa divulgada nesta quarta

Os 6% de intenções de votos atribuídos a seu nome na corrida pela prefeitura de Rio Branco para as eleições deste ano, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira (10), pelo jornalismo da TV Gazeta, não desestimularam o pré-candidato do PP, Alysson Bestene. Apesar de bem atrás dos dois principais candidatos, Marcus Alexandre, do MDB, e Tião Bocalom, do PP, Bestene se mostrou satisfeito com os números.

“Respeito o trabalho realizado pelos institutos de pesquisa, bem como os números. Quero dizer que estou muito animado e com muita disposição para, no momento certo, colocar nossa campanha nas ruas, conversando com as pessoas e apresentando nossas propostas para uma Rio Branco melhor para todos”, disse o pré-candidato.

Segundo ele, “essa pesquisa mostra que subimos alguns pontos, mesmo sem a campanha ter iniciado. Sou grato ao governador Gladson Cameli, ao nosso Progressistas, àqueles que já abraçaram nossa pré-candidatura e que manifestam seu apoio”.

Bestene disse ainda que continua ajudando o governador Gladson Cameli nas ações do governo, junto com toda equipe. “No momento certo, com humildade e muita força de vontade, vamos para as ruas conquistar o coração das pessoas”, disse.

Alysson Bestene lembrou que de acordo com essa pesquisa, há 52% de eleitores que ainda não decidiram seu voto. “A campanha ainda vai começar”, afirmou.