Acre integra Federação Nacional das Juntas Comerciais

A nova diretoria da Federação Nacional das Juntas Comerciais (Fenaju), eleita para o período de 2024 a 2025, foi empossada na noite desta segunda-feira, 8, em Brasília, e tem como integrante a presidente da Junta Comercial do Acre, Nayara Honorato. O evento contou com a participação de diversos representantes da área e da ministra interina do Turismo, Ana Carla Lopes.

Nayara, que anteriormente era da secretaria-geral da Fenaju, agora integra o conselho fiscal da entidade. Para ela, trata-se de oportunidade para reforçar debates e avançar ainda mais na desburocratização e simplificação do registro de empresas, com ganhos para os empresários e para a população.

“Quando o empreendedor não se depara com a burocracia, ele se preocupa com o que importa, que é trabalhar”, explica Nayara, acrescentando que “o resultado é o aquecimento da economia e a geração de empego e renda para a população”. Esse, explicou ela, é o objetivo do governo do Estado e a Junta acreana contabiliza avanços nesse sentido.

“Há seis anos a Junta praticamente não tinha serviços digitais. Hoje, o Acre entrega seus serviços 100% digitais nos 22 municípios”, afirmou, exemplificando: “Antes, o empresário do interior, lá do Alto Acre, levava 180 dias para obter o seu CNPJ, hoje a gente entrega em dez horas. E estamos trabalhando para diminuir esse tempo cada vez mais”.

Como resultados, a presidente da Junta Comercial do Acre cita a ampla redução do tempo de abertura de empresas no estado. “No início do ano passado, nós ocupávamos a 18ª posição no ranking nacional de tempo de registro de empresa no país e fechamos o último quadrimestre de 2023 na 6ª colocação”, informou.

Fortalecimento

É com esse tipo de experiência, afirmou Nayara, que a Junta Comercial do Acre também poderá contribuir com as juntas de outros estados e para avanços na simplificação do registro mercantil no país.

A união de esforços “para o fortalecimento das juntas comerciais e do ambiente de negócios” foi destacada pela presidente da Fenaju, Cilene Sabino, eleita pela quarta vez para presidir a entidade. Na posse, agradeceu nominalmente a profissionais que atuam na área, pelo trabalho e profissionalismo, inclusive a Nayara.

Voos da azul

A ministra interina do Turismo, Ana Carla Lopes, destacou a importância da entidade e a competência da sua presidente, fazendo ainda diversos anúncios, como a volta do voo da Azul Linhas aéreas no Acre, que, segundo ela, tornará a operar a partir desta quarta-feira, 10. Trata-se, afirmou, de iniciativa resultante de ações que visam colocar em prática o programa de incentivo à conectividade e promoção de destinos no país. “A conectividade exige conectar o país com transporte, inclusive aéreo”, disse.