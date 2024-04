Acre registra mais de 58 mil declarações de Imposto de Renda; Estado tem média maior que a nacional

Os contribuintes do Acre já realizaram 58.301 declarações do imposto de renda até o momento, superando as entregas de 2023 no mesmo período. Os dados são do balanço realizado pela Receita Federal e consideram os dados até a manhã de segunda-feira (22).

O prazo para ficar em dia com o “Leão” da Receita vai até o fim de Maio, mas apesar de ainda ter um longo prazo pela frente, 55,5% ainda não declararam, ficando acima da média nacional, que é de 40,4%. Vale destacar que os contribuintes do estado têm um percentual de restituição de 82,2%, ficando assim entre os maiores números do país.

Este ano o limite para aqueles que têm obrigatoriedade na declaração subiu para R$30.639,90, enquanto nos anos anteriores o valor era R$28.559,70. É importante lembrar que o montante inclui salário, aposentadoria e pensões do INSS ou outros órgãos públicos.

A declaração do imposto de renda para a Receita Federal pode ser realizada através de computadores e dispositivos móveis, sendo necessário que os aplicativos sejam baixados e instalados em seus aparelhos.

O app para celular se encontra nas lojas de aplicativos presentes no aparelho, enquanto o programa para computador pode ser encontrado no site da Receita Federal.

Confira abaixo as novas faixas de valores para o imposto:

Até R$ 24.511,92: alíquota zero, sem dedução

De R$24.511,93 até R$33,919,80: alíquota de 7,5%, com dedução de R$ 1.838,39

De R$33.919,81 até R$45.012,60: alíquota de 15%, com dedução de R$ 4.382,38

De R$45.012,61 até R$55.976,16: alíquota de 22,5%, com dedução de R$ 7.758,32

Acima de R$55.976,16: alíquota de 27,5%, com dedução de R$ 10.557,13.