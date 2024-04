Agricultora sofre grave acidente de motocicleta em ramal do interior do Acre

Um acidente ocorreu durante a tarde desta quinta-feira (04) no ramal das Chácaras 4T, localizado na Vila Campinas, zona rural de Plácido de Castro, interior do Acre. Conforme relatado por uma amiga da vítima, identificada como Amanda Soares, Leila Gonçalves, de 41 anos, estava transitando pelo ramal das Chácaras 4T em sua motocicleta, quando, de forma inesperada, colidiu com um buraco. O impacto fez com que perdesse o controle do veículo, resultando em uma queda abrupta que a deixou gravemente ferida.

Leila foi socorrida e encaminhada para a Unidade Mista de Saúde, Ana Nery na Vila Campinas, após receber os primeiros atendimentos, a vítima foi transferida para o Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada com quadro clínico estável, porém, Leila sofreu um Traumatismo Crânio Encefálico (TCE), moderado, fratura de clavícula esquerda, escoriações no joelho esquerdo e reclamava de fortes dores por todo corpo, ela foi entregue aos cuidados da equipe plantonista do setor de traumatologia do PS, e passará por novas avaliações.