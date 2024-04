Alan Rick anuncia R$ 10 milhões para títulos de terra e cirurgias

Nesta sexta-feira, 5, na escola Dr. Mário de Oliveira, durante mais uma edição do “Minha Terra de Papel Passado”, o senador Alan Rick (União Brasil) anunciou R$ 10 milhões em emendas para o governo do estado investir em novas entregas de título de terra e na realização dos mutirões de cirurgias eletivas nos 22 municípios, através do Iteracre e da Fundação Hospitalar.

Segundo o senador, serão quase R$ 5 milhões para o fortalecimento da política de regularização fundiária, R$ 900 mil já estão na conta do Iteracre, e outros R$ 5 milhões para a realização dos mutirões de cirurgias. “Imagino a emoção da mãe, do pai de família ao receber título da casa, da terra. É a dignidade de quem vai poder decidir sobre o que agora é seu de “papel passado”, no documento. E ainda estamos investindo nos mutirões de cirurgias. Duas frentes de trabalho que mudam vidas e por isso estão recebendo o nosso apoio através dos recursos de emendas que serão pagas este ano ainda.” – colocou o senador.

Dona Leila Maria, moradora do Montanhês há 15 anos, que recebeu o título de terra nesta sexta das mãos do senador Alan Rick e do governador Gladson Cameli, agradeceu emocionada. “Tô muito feliz, é um sonho realizado” – disse.

500 títulos de terras da zona rural e urbana, inclusive de templos religiosos, foram entregues nesta sexta-feira.

O pastor Paulo Cila comemorou a chegada do documento. “Meu Deus do céu, estou alegre demais. Nunca tivemos essa oportunidade. Estou feliz porque o título está em nossas mãos.” – colocou.

O presidente da Fundação Hospitalar, João Paulo Silva agradeceu o apoio do senador às ações de saúde desenvolvidas pela equipe da Fundhacre. “Meu muito obrigado ao senador Alan Rick que é um parceiro da saúde do estado. Estamos bem perto de fazer a inauguração da Central de Transplantes da Fundação com emenda do senador, destinada ainda quando deputado federal e esse ano a Fundação ainda receberá o aporte de R$ 5 milhões que solicitamos lá atrás para que haja continuidade do trabalho.” – pontuou.

Quem também agradeceu ao senador Alan Rick foi o governador Gladson Cameli. “Obrigado Alan. Sou grato a vossa excelência por todo o esforço que tem feito em Brasília, nos ajudando.” – concluiu.