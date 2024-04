Aleac vai apoiar realização do Fórum Norte Nordeste da Indústria da Construção

Em reunião com o presidente do FNNIC, Marcos Holanda, nesta quarta feira (10), o presidente da Casa de Leis, Luiz Gonzaga, o primeiro secretário Nicolau Júnior e o deputado Gene Diniz, confirmaram que o parlamento acreano vai apoiar e participar do evento, que acontece entre 26 e 27 de abril, na capital do Acre.

O presidente do FNNIC disse que é essencial mostrar ao Brasil as potencialidades da Região Norte e do Acre, e que o apoio da Aleac, torna ainda mais forte o evento, que vai acontecer no Acre pela primeira vez.

Holanda frisou esperar que seja um evento proveitoso para a gestão pública e a iniciativa privada, onde a exposição do potencial de produção do estado será uma das prioridades.

“Vamos discutir o setor da construção no Acre. Só existe um caminho para discutir os problemas do estado, que é estando nele. O Acre É um estado maravilhoso, com suas dificuldades, que são inerentes à região, mas que já mostrou a força que este setor tem”, disse.

Para o presidente da Aleac participar e apoiar do evento é apostar na expansão do setor, um dos que mais gera empregos diretos e indiretos no estado.