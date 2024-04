Ao ContilNet, Walério Araújo fala sobre homenagem a mãe no SPFW e revela novidades; VÍDEO

Na 57ª edição do São Paulo Fashion Week, o estilista Walério Araújo promete encantar o público não apenas com suas criações, mas também com uma homenagem emocionante à sua mãe, a pernambucana Nenê.

Em uma conversa exclusiva com o jornalista Douglas Richter, do ContilNet, Walério compartilhou detalhes sobre sua participação no evento e os sentimentos que permeiam sua coleção.”É uma grande honra estar aqui e poder dedicar todo o desfile à minha mãe, que é minha inspiração diária”, revelou Valério Araújo durante a entrevista.

Ele adiantou que o desfile será uma celebração da cultura pernambucana, com toques contemporâneos e elementos que refletem sua identidade autoral. Além das novidades na passarela, o estilista também compartilhou a coincidência especial: seu aniversário coincidirá com o dia do desfile. “Será um momento ainda mais especial, pois além de apresentar minha coleção, poderei comemorar mais um ano de vida ao lado de pessoas queridas”, disse Valério.

Em um gesto de generosidade, o jornalista Douglas Richter presenteou Valério com peças artesanais indígenas, originárias do Acre. Um momento que ressaltou a diversidade cultural e a conexão entre os diferentes cantos do Brasil.

Veja a entrevista completa: