Após desentendimento, peão de fazenda é esfaqueado no interior do Acre

Uma ocorrência de lesão corporal grave foi registrada na manhã desta terça-feira (9) na altura do km 40, BR-364, entre Sena Madureira e Rio Branco. Dois homens que estavam trabalhando em uma fazenda como peões se desentenderam e um deles acabou recebendo uma facada no tórax.

O motivo da briga não foi revelado. O que se sabe é que a Polícia Militar foi acionada e conseguiu prender em flagrante o autor do crime – um rapaz de 23 anos de idade. Ele foi conduzido para a Unidade de Segurança Pública para ser indiciado.

Por outro lado, o morador de 32 anos de idade que foi esfaqueado deu entrada no Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes e, apesar do ferimento, conseguiu sobreviver.