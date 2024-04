Atleta de 10 anos participa de competição de natação internacional pelo Acre e pede ajuda

A mais nova promessa do atletismo no Acre é um a menina de dez anos, que vem se revelando uma exímia nadadora. Ana Esther Mesquita, aos dez anos, treina na equipe de natação da AABB (Associação Atlética Banco do Brasil) e, nas últimas competições, sagrou-se campeã de 100 metros livre, 50 metros estilo borboleta, e vice campeã nos 50 metros livre.

As conquistas foram registradas durante o Campeonato Acreano de Natação, realizado pela AABB, em Rio Branco. A atleta é filha do casal Arthur e Raquel Mesquita e é apontada por seus treinadores como uma esportista nata.

No próximo final de semana, ela participará do “Campeonato Mega Bolpebra de Natacion”, a ser realizado em Cobija, Pando, na Bolivia, integrando a equipe de atletas da AABB. O campeonato contará com a participação de atletas de sua idade de Bolívia e do Peru.

A família pede ajuda de empresários e da sociedade em geral para colaborações com patrocínio da atleta, a fim de apoiar a nadadora que utiliza as cores do Acre a cada vitória. A família divulgou que, “se você quiser ver as cores do Acre no alto do pódio, ajude a nadadora, colaborando com patrocínios (ou doações), para ajudar no seu deslocamento, alojamento, transporte e alimentação. A chave . Chave Pix da nadadora é 58936874268”.