Azul anuncia novas rotas e frequências em Rondônia; veja horários

A nova rota de voos saindo de Porto Velho com destino a Rio Branco foi anunciada pela Azul Linhas Aéreas na manhã desta quarta-feira (10). As operações iniciarão a partir do dia 4 de outubro e contará também com o aumento na frequência de voos para Belo Horizonte (MG) que será duas vezes ao dia.

A rota entre Porto Velho, Rio Branco e Belo Horizonte será operada por aeronaves Airbus A320, com capacidade para 174 Clientes, com duas decolagens diárias que vão conectar as três capitais, sendo uma na rota Belo Horizonte-Porto Velho-Rio Branco-Belo Horizonte e outra no trajeto inverso: Belo-Horizonte-Rio Branco-Porto Velho-Belo Horizonte.

A partir do BH Airport, segundo principal hub da Azul, os Clientes terão conexão com outros 54 destinos, como Brasília, Rio de Janeiro, Recife e São Paulo, além de voos internacionais como Fort Lauderdale e Orlando, nos Estados Unidos, e Curaçao no caribe.

As novidades fazem parte dos esforços da companhia, dos ministérios do Turismo e de Portos e Aeroportos, do Governo de Rondônia e do Poder Judiciário local para reduzir a judicialização e, desta forma, reforçar a malha aérea no estado.

Confira horário dos voos abaixo:

INTERIOR

Voos entre Ji-Paraná e Porto Velho, desde o dia 7 de abril contam com um salto de mais de 1000% na oferta de assentos, já que voos, que antes eram com capacidade de até 9 clientes, agora contam com a capacidade de 118 clientes. Além dos voos para a Capital, Ji-Paraná também conta com rota para Cuiabá (MT).

Fábio Campos, vice-presidente Institucional da Azul, fala que a companhia sempre viu a região como estratégica para receber investimentos de voos. “Mesmo sendo uma área muito sensível a condições climáticas adversas, o que pode impactar diretamente a operação aérea, a Azul está empenhada em encontrar soluções para ampliar a presença em Rondônia e oferecer serviços de qualidade e conectar os moradores. Entendemos que a aviação vai além do transporte de Clientes, e é um fator importante para o desenvolvimento social e econômico em qualquer região.” explica.

Fonte: Azul Linhas Aéreas