Em seguida, foi dado um aviso sonoro, informando que todos os participantes estavam no Tá com Nada. Com a derrapada de Beatriz, o Vacilômetro chegou em seu nível máximo, pela segunda vez nesta edição. Eita!

Alerta Na última segunda-feira (2/4), Tadeu Schmidt já tinha explicado sobre os perigos de usar restos de comida como roupa e, principalmente, se expor ao sol com elas. “Bia, sei que você fez com todo carinho esse top com as cascas de laranja, mas preciso dar um recado: a gente consultou a dermatologista e ela explicou que laranja é uma fruta cítrica”, ressaltou. E seguiu esclarecendo os riscos: “Não é tão forte como o limão, mas, ainda assim, a laranja também pode acabar causando uma irritação na pele, uma alergia e até queimadura quando se combina isso com o sol”. A coluna Fábia Oliveira conversou com a dermatologista Dra. Priscila Câmara de Camargo, da Clínica Camargo, que desmitificou alguns mitos sobre a fruta. “A banana pode ser usada em receitas de máscaras faciais caseiras e até corporais, já que é rica em antioxidantes, que ajudam na renovação celular e na hidratação da pele”, observou. A especialista prosseguiu: “Porém, em hipótese alguma, caso use a banana como cosmético natural, é recomendado se expor ao sol antes, durante ou depois de aplicá-la, sob risco de causar sensibilidade e até queimaduras na pele. A Beatriz usou a fruta e foi para a área externa, algo que poderia prejudicar a saúde da sua pele”.