BBB24: “Minha esposa sumiu”, desabafa Lucas Buda com MC Bin Laden

“Não sei de onde tirar forças. Minha esposa sumiu, ela deve estar sofrendo lá fora, as pessoas devem ter reconhecido ela na rua, não sei”, continuou na conversa com o colega de confinamento, justificando que a moça sempre foi muito reservada e que não queria ser exposta.

Buda prosseguiu: “Pode ter sido algum tipo de exposição… dela ter saído para comprar alguma coisa e as pessoas reconheceram ela e começaram a pedir para seguir na rede social. Só que quem escolheu estar aqui fui eu, não foi ela”.

O brother ainda destacou que Camila não queria ser famosa, mesmo tendo o apoiado a entrar na casa mais vigiada do Brasil. “Ela me deu a maior força para entrar, mas sempre soube que, se ela pudesse ficar no anonimato, ela ficaria. Aí a minha cabeça fica pirando, porque fico pensando se eu fiz mal para ela”, refletiu.

Lucas Buda encerrou o bate-papo com MC Bin Laden se questionando sobre o que pode estar rolando no mundo real. “Se eu aqui, por algum motivo, fiz algo que ela está se sentindo mal? E como ela está? Não consigo dormir em paz, isso está mexendo muito com a minha cabeça”, concluiu.