BBB24: veja reação de Lucas Buda ao descobrir que está solteiro

Ao saber da notícia, Buda afirmou que, dentro do BBB 24, ficou confuso em relação às próprias emoções.

“A casa mexe muito com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. A gente sente muita falta de coisas que são muito importantes para gente no nosso dia a dia”, disse.

A esperança de Lucas Buda

Apesar da situação, Lucas Buda garante que vai tentar conversar com a agora ex-esposa.

“Em relação a isso, imagino que a gente possa conversar, trocar uma ideia e resolver. Enfim, não sei como é que as coisas estão. Respeito muito o que ela sentiu, porque só ela viu”, pontuou o brother.

Por fim, Buda admitiu a proximidade com Pitel, mas entende que sempre respeitou a colega de confinamento.

“Eu sei o que eu senti, sei do respeito que tenho pela Pitel. Jamais iria invadir o espaço, contato físico e tudo mais. Mas, enfim, isso é papo para conversar como minha esposa”, concluiu.