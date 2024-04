Bolsonaro convoca apoiadores para ato no Rio e ataca minuta do golpe

Dentro do Exército, Bolsonaro também integrou a Brigada de Infantaria Paraquedista, serviu como aspirante a oficial no 21º e no 9º Grupo de Artilharia de Campanha (GAC), cursou a Escola de Educação Física do Exército, serviu no 8º Grupo de Artilharia de Cmpanha Paraquedista e, em 1987, cursou a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais Getty Images