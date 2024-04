Brasiléia lidera ranking de qualidade de ensino no Acre, segundo levantamento do Ideb

O município de Brasiléia continua a liderar o ranking de qualidade de ensino no Acre, destacando-se mais uma vez como líder em excelência educacional, com uma nota excepcional no Índice Nacional de Ensino de Qualidade. Enquanto isso, a média estadual apresenta uma queda.

De acordo com a pesquisa conduzida pelo Índice de Oportunidades da Educação Brasileira (Ideb), desenvolvido pela Roda Educativa (antiga Comunidade Educativa – Cedac), Brasiléia alcançou a pontuação mais alta, marcando 4,9, enquanto o estado do Acre registrou uma queda em sua média geral, passando de 4,7 para 4,5, entre os anos de 2021 e 2023.

A prefeita Fernanda Hassem enfatizou que esse resultado positivo reflete o compromisso e os investimentos de sua gestão com a educação de qualidade. Ela destacou os esforços da comunidade educativa local em proporcionar oportunidades de aprendizado significativas para todos os estudantes do município.”Este resultado positivo é o reflexo do nosso compromisso com a educação. Estamos orgulhosos de liderar o caminho para um futuro mais promissor para nossa cidade e nossos estudantes”, comemorou a prefeita Fernanda Hassem.

A secretária de Educação, Francisca Oliveira, expressou sua imensa alegria pelo destaque alcançado e ressaltou a importância desse reconhecimento como resultado do comprometimento e dos esforços contínuos de sua equipe junto com as escolas em proporcionar uma educação de excelência para todos os estudantes do município.