Casa do Artesanato reúne peças de mais de 60 artistas em evento com governadores; veja

Na abertura do 27° Fórum dos Governadores da Amazônia Legal, o estande da Casa do Artesanato Acreano chama atenção logo na entrada. Reunindo trabalhos de 64 artesãos, o espaço foi objeto de atenção na manhã desta quinta-feira (11).

“Todos eles expõem na Casa do Artesanato Acreano, que fica ali no Parque da Maternidade. Toda vez que tem evento, somos convidados para trazer os produtos deles, para estar fazendo tanto exposição como comercialização”, explica Terezinha Messias, Coordenadora Estadual do Artesanato sobre o objetivo da exposição.

O 27° Fórum de Governadores da Amazônia Legal tem como objetivo abrir debates sobre as questões climáticas, desenvolvimento sustentável e criação de políticas públicas para auxiliar questões emergentes dentro do cenário amazônico. Segundo Terezinha, o espaço do artesanato e a criação de uma economia voltada para estes trabalhos faz parte dessas ações.

“Nós temos aqui produtos variados. Temos sementes, madeira, como temos produto de látex e a nossa famosa marchetaria do Acre. Também nós temos aqui um impacto positivo nas vendas. Aqui sempre vende bem”, declara a coordenadora.

De acordo com Terezinha, o foco nestes eventos são os turistas, gerando uma receita que varia entre 7 e 8 mil reais nos dois dias de evento.