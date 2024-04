CNU: governo amplia lista de cidades, e provas serão aplicadas em 228 municípios

As novas cidades que passam a fazer parte do rol de aplicação das provas são Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Santo Antônio do Descoberto, Planaltina e Valparaíso de Goiás.

Coordenador de Logística do CNU, Alexandre Retamal explicou que a escolha dos novos polos no entorno do Distrito Federal se deu pelo alto número de inscritos residentes nessas localidades: são 220 mil candidatos inscritos na região, número que lidera o ranking de inscrições.

No total, 2,1 milhões de candidatos se inscreveram para tentar uma vaga no certame. O CNU já é considerado o maior concurso em termos de candidatos inscritos no Brasil, superando marcas anteriores, como as dos concursos do Banco do Brasil realizados em 2021 e em 2022, que registraram 1,6 milhão e 1,5 milhão de inscrições, respectivamente.

A aplicação das provas acontecerá no dia 5 de maio.

Orientações do ministério

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), responsável pelo certame, enviou ofícios aos governadores e prefeitos das cidades contempladas, solicitando cooperação para garantir a segurança e a logística necessárias para a realização das provas.

A ministra Esther Dweck destacou a importância de evitar grandes eventos nas cidades onde as provas serão aplicadas, com o objetivo de facilitar o deslocamento dos candidatos e garantir a segurança nos locais de prova.

– Para assegurar a execução tranquila do concurso, estão sendo estabelecidas parcerias estratégicas com órgãos como a Secretaria de Segurança Pública do Ministério da Justiça e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – afirmou.

Dia da prova

A prova única está marcada para o dia 5 de maio. Com 228 municípios da lista, a aplicação das provas será em aproximadamente 5.150 locais como escolas e prédios públicos. Em todo o país, serão mais de 77 mil salas e 46 candidatos por sala.

Manhã (2h30 de prova)

Nível superior: provas objetivas de conhecimentos gerais (20 questões) + prova discursiva de conhecimento específico do bloco.

provas objetivas de conhecimentos gerais (20 questões) + prova discursiva de conhecimento específico do bloco. Nível médio: provas objetivas (20 questões) + redação.

Tarde (3h30 de prova)

Nível superior: provas objetivas de conhecimentos específicos (50 questões).

provas objetivas de conhecimentos específicos (50 questões). Nível médio: provas objetivas (40 questões).

Cronograma previsto para o Concurso Unificado: