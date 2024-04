Coco Bambu anuncia implantação do primeiro restaurante da rede no Acre

A rede nacional de restaurantes, Coco Bambu, pegou de surpresa os amantes da boa gastronomia nesta quarta-feira (03) ao anunciar em suas redes sociais a tão esperada implantação de uma nova filial no estado do Acre e em outro mais cinco estados. A empresa conta com 75 estabelecimentos distribuídos em diversas regiões do país.

Além do Acre, a Coco Bambu também está prestes a marcar presença em outros estados como Roraima, Tocantins, Paraíba, Alagoas e Sergipe. Ainda não se sabe onde vai ser o local, porém as informações é que a franquia deve ficar em Rio Branco, capital do Estado do Acre.

“E um dos segredos desse sucesso é a fidelidade e parceria que temos com cada um de nossos clientes que frequentam nossas lojas e desfrutam da nossa gastronomia. Essa jornada ainda vai trazer muito sabor e excelência, e contamos com você para fazer parte do presente e futuro do Coco Bambu! ✨”, escreveu a empresa nas redes.