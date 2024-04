Colisão envolvendo carro e motocicleta deixa mulher gravemente ferida em Rio Branco

Um grave acidente envolvendo um veículo Chevrolet Ônix de cor preta e uma motocicleta Honda bis branca deixou uma pessoa ferida na noite desta terça-feira (9), na rua José de Araújo, localizada no bairro Chico Mendes, na parte alta de Rio Branco (AC).

Segundo relatos obtidos pela equipe de reportagem do ContilNet, por volta das 20h, o condutor do Ônix, identificado como Mário Duarte, estava saindo da rua Isaías e direcionando-se para a rua José de Araújo. No entanto, no momento em que realizava essa manobra, uma moto conduzida por um jovem chamado Francisco das Chagas, acompanhado por sua irmã Maria Aldenizete de Oliveira, tentou uma ultrapassagem inesperada, resultando em uma colisão frontal.

O impacto foi tão violento que Maria Aldenizete, que seguia na garupa da motocicleta, foi arremessada ao solo, sofrendo uma grave lesão na perna direita, que resultou em um forte sangramento. Testemunhas relataram que, após o acidente, familiares dos irmãos envolvidos na colisão entraram em discussão com Mário Duarte, o condutor do Ônix, exacerbando ainda mais a tensão no local.

Diante da gravidade da situação, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico para prestar socorro às vítimas. Os socorristas realizaram os primeiros procedimentos no local, estabilizando Maria Aldenizete, que foi encaminhada para o Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Para controlar o trânsito e iniciar as investigações sobre o acidente, a Polícia Militar, por meio do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN), isolaram a área, colheram informações para a elaboração do Boletim de Acidentes de Trânsito (BAT) e solicitaram a perícia criminal para os devidos procedimentos legais.