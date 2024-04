Com 91 vagas e salários de até R$ 9,5 mil, Governo divulga edital do concurso efetivo do Detran; veja

O Governo do Acre por meio de uma edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) na noite desta segunda-feira (8) tornou público o edital do concurso efetivo do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran). Ao total, são oferecidas 91 vagas para cargos de nível superior. Segundo o documento oficial, as oportunidades estão distribuídas em diversas áreas, abrangendo carreiras como Agente de Autoridade de Trânsito, Analista de Sistema e de Trânsito, Assistente de Trânsito, Contador, Engenheiro Civil, Examinador de Trânsito e Pedagogo.

A organização do certame está a cargo do Instituto AOCP. Os interessados poderão se inscrever no período compreendido entre os dias 23 de abril e 23 de maio, mediante o pagamento de uma taxa no valor de R$ 80,00. As provas estão previstas para serem realizadas em 28 de julho.

Além das informações mencionadas acima, o edital também especifica que os salários oferecidos variam de R$ 7.015,71 a R$ 9.561,76, a depender do cargo e das gratificações pertinentes. Benefícios adicionais, como Adicional de Insalubridade, Gratificação de Atividade de Trânsito, Auxílio Saúde e Auxílio Alimentação, contribuem para as remunerações finais.

Os candidatos que se inscreverem no concurso Detran AC serão submetidos a diversas etapas avaliativas, incluindo Prova Objetiva, Prova de Títulos, Prova de Aptidão Física, Exame Psicotécnico, Exame Médico e Toxicológico, Investigação Criminal e Social, além de um Curso de Formação, conforme a necessidade de cada cargo.

A Prova Objetiva, por exemplo, constará de 60 questões de múltipla escolha, abrangendo disciplinas como Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Matemático, Informática, Realidade Étnica, Social, Geográfica, Cultural, Política e Econômica do Acre, Direito Constitucional e Administrativo, além de Conhecimentos Específicos.