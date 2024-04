Com menção de agradecimento a Gladson, acreano lança música “A favela venceu”; ouça

O cantor de Rap sena madureirense Ruberval Jacinto, mais conhecido como Mano Rubens, que compõe “rap consciente” já há 10 anos, lançou nesta quarta-feira (10) uma nova música através do projeto Vozes da Floresta, do gabinete do vereador de Sena Madureira, Denis Araújo. O vídeo de lançamento foi divulgado no Instagram do político.

Na letra, o cantor faz um agradecimento ao governador Gladson Cameli. Isto porque o beat foi feito em homenagem aos moradores do bairro Segundo Distrito em Sena Madureira, representando a conquista da nova ponte, entregue pelo governador, e o sucesso dos moradores da região, que passaram por mais de 100 anos de isolamento e bastante dificuldades.

“Segundo Distrito agora é centro da cidade. Gente passando de um lado pro outro, fim do sofrimento, acabou nosso sufoco. Aí seu Gladson, quero lhe agradecer, honrou com a sua palavra, fez acontecer. Eu falo em nome de toda minha quebrada, Segundo Distrito, mano, essa é minha área”, trecho da música ‘A favela venceu’, de Mano Rubens.

VEJA O VÍDEO:

“É muito importante este projeto do vereador, pois a maioria da comunidade ao meu redor tem talento só não possui espaço nem recursos ou oportunidade. Isso ajuda muito a estimular a carreira dos artistas locais”, conta Rubens.

Confira o vídeo completo no YouTube: A Favela Venceu – Mano Rubens