Com workshops e espetáculo, VII Fórum de Dança acontece no Acre; veja programação

De 25 a 28 de Abril na Usina de Artes João Donato, será realizado o VII Fórum de Dança, uma realização da ASDAC-Associação de Dança do Acre.

A abertura será no dia 25 de abril, quinta-feira a partir das 18h com o credenciamento. Em seguida abertura oficial do evento com autoridades, espetáculo “Usuários” da Fluxo Cia de Artes e encerramento com a VI Mostra de Intérpretes Criadores.

Esse evento também conta com o apoio do Edital Lei Paulo Gustavo Arte e Patrimônio, Fundação Elias Mansour e MODA-Movimento de Dança do Acre.

Acompanhe nossa programação no Instagram e Facebook.