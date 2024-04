É possível descobrir quem me segue de volta no Instagram? Essa dúvida recorrente pode ser sanada em poucos passos. Apesar de não existir uma lista com os perfis que não são recíprocos dentro do app, um truque simples permite descobrir se uma pessoa dispensou o follow na sua conta. Vale destacar que existem ferramentas externas que prometem revelar esses indivíduos e facilitar a vida daqueles que querem se livrar de quem não os acompanha, mas elas não são oficiais e podem ser bloqueadas pela Meta. Confira, a seguir, como ver quem não lhe segue de volta no Instagram.

Como ver quem não me segue de volta no Instagram

Passo 1. Abra o Instagram e toque no ícone de lupa, no menu inferior. Em seguida, pesquise pelo perfil que você deseja saber se lhe segue de volta;

Passo 2. Com o perfil aberto, toque em “Seguindo”, para ver a lista de pessoas que aquela conta segue. Depois, toque na barra “pesquisar”: