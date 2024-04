Concurso da Caixa: último dia para pagamento da taxa é nesta sexta-feira

Os concurseiros que estão se preparando para o concurso da Caixa Econômica Federal devem ficar atentos, pois esta sexta-feira, 5 de abril, é o último dia para realizar o pagamento da taxa de participação!

De acordo com o edital do certame, todos aqueles que se inscreveram no certame podem efetuar o pagamento do da taxa de inscrição, até a data limite, de duas formas:

Boleto Bancário: efetuar o pagamento do valor de inscrição, em qualquer banco, até a data de vencimento constante no mesmo; ou

Cobrança PIX: utilizar a opção Copia e Cola ou QR Code gerado no valor da inscrição.

Atenção! O pagamento após a data de vencimento implica o cancelamento da inscrição. O candidato também deve ficar atento ao horário de funcionamento das agências e dos correspondentes bancários, bem como as regras de internet banking de seu respectivo banco.

As inscrições foram encerradas no dia 25 de março e a organizadora registou mais de 1,5 milhão candidatos inscritos para concorrer às 4.050 vagas ofertadas para diversos cargos de níveis médio e superior.

As provas, por sua vez, devem ser aplicadas em 26 de maio de 2024.

Panorama do concurso Caixa

Organizado pela Fundação Cesgranrio, o concurso Caixa oferta 4.050 vagas (imediatas e em cadastro reserva) de níveis médio e superior de formação.

Confira como será a distribuição das oportunidades:

Nível médio Técnico Bancário Novo: 1600 + 400 CR; Técnico Bancário Novo para a área de TI: 1600 + 400 CR;

Nível superior Médico do Trabalho: 23 + 5 CR; e Engenheiro de Segurança do Trabalho: 17 + 5 CR.



Os aprovados receberão salários iniciais de até R$ 14.915,00, além de diversos benefícios. Entretanto, os ganhos reais podem ultrapassar R$ 17 mil!

As provas serão aplicadas no dia 26 de maio de 2024.

Se interessou pelo concurso Caixa? Confira 5 excelentes motivos para você não perder a chance de participar do certame!

20 Questões – Língua Inglesa para Caixa

O edital da Caixa Econômica Federal para 2024 já foi publicado! Para ajudar você o Direção Concursos elaborou um eBook gratuito contendo 20 questões de Língua Inglesa. Não perca essa chance de aprimorar sua preparação.

Aproveite agora essa oportunidade gratuita para melhorar seus estudos para o concurso da Caixa Econômica Federal 2024.

Resumo do Concurso Caixa