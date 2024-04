Concurso Detran: veja os salários dos cargos; 91 vagas!

O edital do concurso Detran AC (Departamento de Trânsito do Acre) está publicado e uma dúvida comum entre os concurseiros é em relação aos vencimentos dos cargos!

São ofertadas 91 vagas de nível superior de formação, distribuídas da seguinte forma:

Assistente de Trânsito: Várias cidades, total de 60 vagas;

Várias cidades, total de 60 vagas; Analista de Sistema: Rio Branco, 1 vaga;

Rio Branco, 1 vaga; Contador: Rio Branco, 1 vaga;

Rio Branco, 1 vaga; Pedagogo: Rio Branco, 1 vaga;

Rio Branco, 1 vaga; Engenheiro Civil: Rio Branco, 2 vagas;

Rio Branco, 2 vagas; Agente de Autoridade de Trânsito: Várias cidades, total de 12 vagas;

Várias cidades, total de 12 vagas; Analista de Trânsito: Rio Branco, 2 vagas;

Rio Branco, 2 vagas; Examinador de Trânsito: Várias cidades, total de 9 vagas

Interessados devem entrar no site da banca organizadora, Instituto AOCP, a partir das 9h do dia 23 de abril até às 23h59 do dia 23 de maio.

Para homologar a candidatura, é necessário efetuar o pagamento da taxa de R$ 80,00. Provas estão previstas para serem realizadas no dia 28 de julho.

Veja, nesta matéria, os salários dos cargos ofertados no concurso Detran AC!

Salários do concurso Detran AC

Os aprovados no concurso Detran AC farão jus aos seguintes salários iniciais:

Assistente de Trânsito: R$ 3.415,71 + benefícios, totalizando R$ 7.015,71;

R$ 3.415,71 + benefícios, totalizando R$ 7.015,71; Analista de Sistema, Analista de Trânsito, Contador, Pedagogo: R$ 3.415,71 + benefícios, totalizando R$ 7.015,71;

R$ 3.415,71 + benefícios, totalizando R$ 7.015,71; Engenheiro Civil: R$ 6.561,76 + benefícios, totalizando R$ 9.561,76;

R$ 6.561,76 + benefícios, totalizando R$ 9.561,76; Agente de Autoridade de Trânsito: R$ 3.415,71 + benefícios, totalizando R$ 7.695,71;

R$ 3.415,71 + benefícios, totalizando R$ 7.695,71; Examinador de Trânsito: R$ 3.415,71 + benefícios, totalizando R$ 7.528,06

Resumo

Banca: Instituto AOCP

Vagas: 91

Cargos: diversos

Escolaridade: nível superior

Salários: até R$ 9.561,76

Inscrições: 23/4 até 23/5

Taxa de inscrição: R$ 80,00

Provas: 28/7

Edital