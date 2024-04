Coronel Ulysses repassa R$ 1 milhão para equipar unidade de saúde em Acrelândia

Em um movimento significativo em prol da saúde pública e do bem-estar da população do Acre, o deputado Coronel Ulysses (União–AC) intensificou seu compromisso com a assistência das populações carentes. E destinou R$ 1 milhão para aquisição de equipamentos e materiais permanentes na Unidade Básica de Saúde (UBS) Ricardo Monteiro Rola, em Acrelândia, cuja reinauguração ocorreu na quinta-feira (04). Esse aporte financeiro visa expandir o atendimento médico à população do município.

Ao participar da inauguração da UBS, ao lado do prefeito Olavo Francelino de Resende (MDB), Ulysses afirmou que, em Brasília, seu gabinete está à disposição de Acrelândia e dos demais municípios acreanos para atender suas demandas, seja na área de saúde ou qualquer outra área. Disse que o prefeito e o secretário de saúde do município, Vitor Lima Martineli, estiveram em seu gabinete solicitando os recursos “e, prontamente, garantimos a verba para equipar a unidade”. Ulysses informou ao prefeito que os recursos já estão disponíveis para a aquisição dos equipamentos.

A ampliação do atendimento médico na UBS, que contará com equipamentos modernos, permitirá que a população de Acrelândia conte com assistência de melhor qualidade.

A iniciativa do Coronel Ulysses não apenas reforça a infraestrutura de saúde disponível aos cidadãos de Acrelândia, mas também comprova o seu empenho e dedicação inabaláveis em promover e salvaguardar a vida e a saúde da população que representa. “Nesse primeiro momento, vamos investir R$ 1 milhão, mas, se necessário, vamos trabalhar para ampliar esse valor”, anunciou Ulysses.

O reforço da parceria, que significa salvar vidas de acreanos, foi sacramentado durante a reinauguração da UBS de Acrelândia. Para Ulysses, contribuir com a cidade de Acrelândia, além de gratificante, “também confirma o compromisso de nosso mandato de garantir mais dignidade aos acreanos e salvar vidas”.

Desde que assumiu o mandato, Ulysses tem envidado esforços no sentido de contribuir na melhoria da assistência à saúde no Acre, seja por meio de repasses de recursos ao governo estadual ou diretamente aos municípios, como Acrelândia.