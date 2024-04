Criminosos invadem residência e agridem homem a pauladas em Rio Branco

Na noite desta quarta-feira (03), mais um episódio de violência foi registrado em Rio Branco (AC). Uma agressão física brutal foi registrada na rua São Sebastião, no bairro Nova Estação, envolvendo o cidadão Wadams Rocha de Araujo, de 35 anos.

De acordo com relatos obtidos, três indivíduos munidos de ripas e pedaços de madeira invadiram uma residência localizada no bairro Tangará, com o objetivo claro de aplicar um “corretivo” em Wadams. A vítima, que admitiu ser usuário de entorpecentes, foi alvo de uma série de golpes violentos, sendo agredida com extrema brutalidade.

Wadams, em um ato de desespero, conseguiu escapar dos agressores, correndo pelas ruas do bairro. Os criminosos, após perpetrarem o ato hediondo, empreenderam fuga do local.

Diante da gravidade da situação, populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prontamente deslocou uma equipe para prestar socorro à vítima. Wadams foi encontrado caído em via pública, gravemente ferido e necessitando de cuidados médicos urgentes. Após os procedimentos iniciais, ele foi encaminhado para o Pronto Socorro da capital, onde recebeu atendimento especializado.

No entanto, os danos causados pelas agressões foram significativos. Wadams apresentou fraturas no braço e antebraço direitos, além de um ferimento cortante na cabeça, hematomas no rosto e múltiplas escoriações pelo corpo. Seu estado, apesar de estável, é preocupante, e sua recuperação exigirá acompanhamento médico contínuo.