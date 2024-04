Diocese de Rio Branco divulga programação do novenário de São Jorge; confira

A Diocese de Rio Branco usou as redes sociais nesta quarta-feira (10) para divulgar a programação do novenário de São Jorge. O novenário terá início no dia 14 de abril, domingo, às 19h, com a celebração da missa presidida pelo Padre Josivan.

Durante nove dias consecutivos, os devotos terão a oportunidade de participar de momentos especiais de oração, reflexão e louvor em homenagem a São Jorge. A programação inclui diversos momentos de devoção, como novenas, terços, procissões e celebrações eucarísticas.

O novenário chegará ao seu ápice no dia 23 de abril, com a missa de encerramento presidida pelo Padre Pereira, momento em que os fiéis poderão renovar sua devoção ao santo guerreiro e agradecer por suas intercessões ao longo desses nove dias de celebração. As celebrações acontecem na Paróquia São Jorge, na Rua Doze de Outubro, 385, bairro Placas.