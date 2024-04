Em busca do cinturão: acreanos vão ao México para evento de MMA e disputam título inédito

Uma dupla de atletas acreanos está indo rumo a Cancún, no México, para disputar o Predador Fight Championship, competição de Mixed Martial Arts, mais conhecido como MMA, que ocorre desde 2005. As lutas acontecem no dia 18 de maio, e serão transmitidas via pay per view.

Thomas Bryan está indo pela terceira vez ao evento e disputará o cinturão do peso galo, com 65kg , enquanto isso, Francisco Barreto fará a sua estreia na competição, no peso leve, 70kg.

O lutador conta que, devido ao fato de terem muitos praticantes que competem nas turmas em que trabalha, a preparação para as lutas é constante, mas que ao ter um evento marcado, trabalhos específicos começam a serem feitos, a fim de se adequar para aquela disputa.

“Aqui na nossa escola nossos atletas sempre estão ativos treinando, independente de ter luta marcada ou não. Quando fechamos uma luta, aí o objetivo principal é ajustar a estratégia de acordo com o jogo do adversário”, conta o atleta.

O acreano revela ainda as suas expectativas para o embate. “Estou muito confiante em nossa escola acreditamos que no Acre é possível formar um atleta com nível para competir em qualquer lugar do mundo e contra qualquer um, e nossos resultados vêm comprovando isso”.

Sobre a importância deste título, Bryan explica que, como vencedor da categoria, terá mais influência dentro da competição, o que irá ajudar a levar cada vez mais atletas acreanos para competir fora do país.

Thomas Bryan além de lutador também dá aulas de Muay Thai e Jiu Jitsu nas escolas Chute Boxe Acre e Evolution Sport Center. Sobre o começo da trajetória como professor, ele explica que foi a maneira que encontrou para conseguir sustentar a vida de atleta.

“Quando comecei a treinar já queria ser atleta e competir, então meus professores me ensinaram como dar as aulas, fui estagiando com eles até conseguir comandar certas turmas sozinho”.

É através delas que ele compra os materiais necessários para realizar os treinos, contratar profissionais que auxiliam nos cuidados com o corpo, como nutricionista por exemplo, além da suplementação e alimentação como um todo, assim como arcar com os custos relativos às viagens feitas para competir.