Em reunião na Tenda Amarela, Marcus e Petecão selam aliança para disputar Prefeitura de Rio Branco

O senador Sérgio Petecão (PSD) finalmente tomou uma decisão de quem deverá apoiar na disputa pela Prefeitura de Rio Branco. O ultimato foi dado após uma reunião com Marcus Alexandre, na Tenda Amarela, sede do PSD, na tarde desta quinta-feira (4).

Ao ContilNet, Marcus confirmou que o anúncio oficial será na manhã desta sexta-feira (5), na sede do MDB, em Rio Branco.

“Teremos a reunião das executivas do MDB e do PSD, onde o senador Petecão já antecipou a decisão para mim, mas anuncia amanhã essa aliança conosco nessa eleição de prefeito. Tô muito feliz com essa decisão do PSD, do senador”, disse.

CONFIRA MAIS: Petecão deve tentar convencer Gladson a fazer aliança com Marcus Alexandre e unir MDB, PP e PSD

Petecão também já anunciou a decisão ao governador Gladson Cameli. A princípio, o senador havia inclinado para apoiar Alysson Bestene, do Progressistas. De acordo com informações do PSD, Petecão ainda aguarda uma decisão de Gladson para formar aliança também com o PP.