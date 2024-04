Esgrimista brasileira compete lesionada e se garante nas Olimpíadas

O título no florete feminino veio em cima da venezuelana Isis Gimenez por 11 a 10, na prorrogação. Mariana atribui a sua conquista à boa preparação e esbanja felicidade com o feito.

“Estou muito feliz com a superação que tive o dia inteiro. Consegui manter a cabeça focada e acreditar em mim o tempo inteiro”, afirma a campeã.

No início da decisão, Marian assustou a todos, pois apresentou lesão no tornozelo. A contusão, no entanto, não foi suficiente para impedir a gaúcha de duelar, vencer e conquistar a vaga olímpica.

Esta é a terceira vaga brasileira da modalidade em Paris. Além de Mariana, dois atletas do Brasil garantidos são Guilherme Toldo e Nathalie Moellhausen.