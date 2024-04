Estilista italiano, Roberto Cavalli morre, aos 83 anos

Segundo a imprensa internacional, Cavalli morreu em casa ao lado de sua mulher, Sandra Bergman Nilsonn, com quem esteve junto nos últimos 15 anos.

O casal teve um filho, Giorgio, há dois anos. O caçula é o sexto herdeiro do estilista, que também deixa Tommaso e Cristiana, de seu primeiro casamento com Silvanella Giannoni, e Robert, Rachele e Daniele, do relacionamento com Eva Duringer.