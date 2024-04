Ex de Preta Gil quebra silêncio e fala pela primeira vez sobre traição

Nesta segunda-feira (8/4), o ex-marido de Preta Gil, Rodrigo Godoy, quebrou o silêncio e falou sobre as traições expostas pela cantora. Num vídeo publicado no Instagram, o personal trainer pediu perdão para a artista e afirmou que precisa seguir em frente. “Em busca de paz, eu não quero guerra com ninguém”, disse.

Não foi fácil tomar essa decisão, não está sendo fácil tomar essa decisão, gravar esse vídeo, mas depois de tanto trabalho mental, emocional e psicológico, eu tomei essa decisão. Quero deixar muito claro aqui que esse vídeo é unicamente exclusivamente em busca de paz, eu não quero guerra com ninguém. Eu não quero brigar com ninguém”, começou ele. Preta Gil revela como descobriu traição de Rodrigo Godoy com stylist

Godoy seguiu citando os ataques que vem recebendo e lamentou. “O problema são os implacáveis juízes de plantão da internet, que não têm ideia do que eles estão causando. Esse processo todo de autoconhecimento que eu passei eu consegui entender muito mais sobre as dores e alegrias do mundo”, explicou.

O rapaz continuou: “O tempo não anda para trás para eu viver de uma forma de diferente, viver como deveria ter sido, mais honesta, mais justa. Pedir perdão não vai fazer nada voltar. Estou aqui para tentar amenizar alguma coisa das dores causadas. Estamos aqui na vida para buscar revolução, buscar melhorar com os erros e atitudes, tirar lição com as dores, entender imperfeições como seres humanos”.

No desabafo, Rodrigo ainda pontua que não é um monstro. “Sou muito grato a Preta por todos esses anos de relacionamento, por tudo que nós vivemos, somamos e dividimos. Não estou aqui para falar quem eu sou ou quem eu fui durante essa trajetória. Nossos amigos íntimos sabem o quanto eu vivi e me dediquei para ela”, frisou.

Rodrigo Godoy finalizou lembrando que a separação acabou mudando a sua vida. “O fim do meu relacionamento me rendeu os piores julgamentos da minha vida, que eu nunca achei que fosse passar. Preciso dar continuidade à minha vida e não é justo que eu seja apedrejado e perseguido pelo resto da minha vida”, encerrou.

Logo, a declaração de Godoy repercutiu e virou piada entre os internautas. “Aguardando a parte dois, porque ele falou, falou e não falou nada”, comentou uma pessoa. “Demorou, né? Eu tive câncer, meu caro, e nessa hora precisamos de apoio, amor e atenção, não de chifre”, apontou outra. “Esqueceu de todo mal que causou a uma pessoa que não merecia nem a metade de tamanha humilhação”, falou mais uma.

Preta Gil e Rodrigo Godoy foram casados por quase 7 anos e anunciaram o fim da relação no início de 2023. A filha de Gilberto Gil teria tomado a decisão de pedir o divórcio depois de descobrir que o rapaz tinha um caso com sua stylist, que frequentava a residência do ex-casal.

Largou Preta Gil na UTI para ir a pagode

Preta Gil, que participa da série Falas Femininas, exibida na TV Globo no Dia Internacional da Mulher (8/3), revelou que seu ex-marido Rodrigo Godoy a largou sozinha no hospital para ir a um pagode. Isso mesmo, meus caros leitores! O rapaz deixou a ex-esposa internada, sozinha, para curtir a vida adoidado. “Foi a gota d’água”, disse.

“Ele não dormiu em casa nessa noite, minha pressão foi a 24, e eu decidi me separar. Eu não preciso passar por isso, eu não quero passar por isso”, contou a filha de Gilberto Gil que, na época, estava internada numa unidade de tratamento intensivo (UTI) para tratar de uma septicemia, decorrente do tratamento contra um câncer no intestino.

No relato, a cantora afirmou não desejar que nenhuma outra mulher passe pelo mesmo tipo de situação: “A gente ainda sendo taxada de louca, de carente, e a gente só quer o mínimo, que é respeito. Independente de classe social, independente de tudo, eu espero que vocês nunca passem por isso, mas se passarem, olhem pra dentro de vocês, se conectem com vocês mesmas, com tudo que vocês têm de bom”.

Preta Gil ainda deixou um recado lembrando que as mulheres são guerreiras e que podem sair de relacionamentos falidos quando não são valorizadas. “Por mais que o outro te diga que você errou, nós somos maravilhosas e temos nossa força. Ela pode não estar muito evidente, mas ela está dentro de você”, finalizou.