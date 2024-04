Ex-prefeito investigado por ameaçar desembargador nega prisão e diz que polícia não achou arma em sua casa

O ex-prefeito de Feijó, Raimundo Ferreira Pinheiro, o Dindim, e o irmão dele, foram alvos da Operação Algar, feita pelo Ministério Público do Acre (MPAC), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), Promotoria Criminal de Feijó, em conjunto com a Polícia Militar do Acre (PMAC).

A operação faz parte do procedimento de investigação criminal instaurado pelo MPAC para apurar a prática do crime de ameaça contra um desembargador do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC).

Segundo informações do MPAC, durante as buscas, foram apreendidas duas armas de fogo, celulares e mídias.

Porém, em entrevista ao ContilNet, nesta quinta-feira (18), Dindim negou que a polícia tenha encontrado armas na casa dele. O ex-prefeito disse que o MPAC cumpriu apenas um mandado de busca e apreensão. “Não encontraram nada”, disse.

Ainda na conversa, o ex-prefeito disse que “está tranquilo” em relação a investigação do MPAC e declarou que “irá aguardar o desenrolar da situação”.