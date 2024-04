Falta um mês para o “Enem dos Concursos”: saiba horários das provas

A um mês da realização do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), o “Enem dos Concursos”, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) divulgou nesta sexta-feira (5/4) os horários de abertura e fechamento dos portões.

As provas serão aplicadas no primeiro domingo de maio, dia 5, de forma simultânea em 228 cidades. Os candidatos disputarão as 6.640 vagas oferecidas no maior processo seletivo para o serviço público da história do país. A organização da prova fica a cargo da Fundação Cesgranrio.

Pela manhã, os portões serão abertos às 7h30, de acordo com o horário de Brasília.

Nesse turno, os inscritos para os blocos de nível superior (1 a 7) responderão a 20 questões objetivas — de múltipla escolha — sobre conhecimentos gerais e uma questão dissertativa de conhecimento específico. Para o bloco de nível médio (bloco 8), os candidatos farão 20 questões objetivas — de múltipla escolha — e uma redação.

No período vespertino, os portões abrirão às 13h (horário de Brasília). À tarde, os candidatos dos blocos de nível superior (1 a 7) responderão a 50 questões objetivas — de múltipla escolha — de conhecimentos específicos. Enquanto os inscritos no bloco de nível médio farão 40 questões objetivas — de múltipla escolha.

As provas para o nível médio não incluem questões dissertativas, apenas a redação no período matutino.

No turno matutino, as provas terão duração de 2h30. Já no vespertino, 3h30.

Confira os horários de realização do CPNU no dia 5 de maio (horários de Brasília):

Turno matutino Abertura dos portões: 7h30 Fechamento dos portões: 8h30 Início da aplicação: 9h Duração da prova: 2h30

Turno vespertino

Abertura dos portões: 13h Fechamento dos portões: 14h Início da aplicação: 14h30 Duração da prova: 3h30

O Cartão de Confirmação de Inscrição de cada candidato estará disponível apenas no dia 25 de abril, no endereço eletrônico do Concurso Público Nacional Unificado (https://www.gov.br/gestao/pt-br/concursonacional/).

O resultado preliminar das provas objetivas será divulgado em 3 de junho; e o definitivo, no dia 30 de julho. Por fim, a convocação para posse dos aprovados está prevista para 5 de agosto. Segurança para os concursos

Para assegurar a logística e segurança do certame, o governo federal está monitorando diariamente todas as etapas do concurso, desde o planejamento até a divulgação dos resultados, em colaboração com a Fundação Cesgranrio.

A supervisão é reforçada pela experiência do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), acumulada ao longo de 25 anos de aplicação do Enem, maior inspiração do CPNU.