Festa do divórcio: após separação, mulher surpreende convidados, corta vestido de noiva e joga buquê; VÍDEO

“Eu tive depressão em 2021. Fiquei afastada do trabalho, foi um processo muito difícil. Consegui voltar a trabalhar em 2022. Quando eu comecei a me recuperar da depressão, meu marido [na época] me traiu. Nisso eu fui para o buraco do buraco, fiquei no fundo do poço. Eu fiquei pior do que eu tinha ficado da primeira vez. Precisei até ficar internada mais de um mês por conta da depressão”, conta.