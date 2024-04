Filho de presa no caso Tio Paulo pede mais sensibilidade com a família

Lucas Nunes dos Santos, filho de Erika de Souza Vieira Nunes, pediu mais sensibilidade no caso envolvendo a mãe dele. A mulher foi presa por levar um tio, Paulo Roberto Braga, já morto para uma agência bancária no Rio de Janeiro.

“Gostaria que as pessoas fossem mais sensíveis com a situação que estamos vivendo. Estamos enfrentando a perda do nosso tio e esse grande mal-entendido com a nossa mãe”, disse em entrevista ao Fantástico.

A família de Erika ainda informou que ela tem um histórico de transtornos psiquiátricos, incluindo depressão e alucinações. Os laudos médicos foram apresentados às autoridades.

“Ela vem passando por momentos difíceis”, disse Lucas. “O remédio causava alucinações e transtornos”, completou.

O caso ficou conhecido internacionalmente após Erika levar o corpo do tio em uma cadeira de rodas a um banco e tentar um empréstimo de R$ 17 mil em nome dele, como se ele ainda estivesse vivo.

O dinheiro, segundo a reportagem, seria para melhorias da casa, onde Paulo também morava, e teria sido autorizado por ele em março. A mulher era tida como cuidadora do tio.

Os funcionários do banco acharam as atitudes suspeitas e filmaram Erika, antes de chamarem o Samu. Na versão dela, Paulo estava vivo quando chegaram à agência.

A mulher foi presa em flagrante e autuada por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio de cadáver.