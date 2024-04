Gladson, Bocalom, Alysson e Marcus; veja quem marcou presença em evento de ministros no Acre

Os ministros do Governo Federal Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) e Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) chegaram ao Aeroporto Internacional de Rio Branco na manhã desta terça-feira (9). Os ministros e outras autoridades foram recepcionados pelo senador Alan Rick.

Após a chegada, os ministros, acompanhado dos assessores e autoridades, seguiram para a Uninorte. O objetivo da visita é discutir propostas relacionadas ao corredor interoceânico, uma rota de exportação que conecta o Acre ao Peru através da BR-317.

No evento, os ministros debateram as rotas em uma mesa com o governador Gladson Cameli, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom e deputados federais do Acre. Com uma plateia lotada de diretores e secretários de Governo, estavam Marcus Alexandre e Alysson Bestene, ambos pré-candidatos a prefeito da capital.

Veja fotos exclusivas do evento: