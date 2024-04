Gladson promete doar móveis e alimentos durante entrega de casas a famílias; ASSISTA

Durante a entrega de 19 casas, nesta sexta-feira (26), o governador Gladson Cameli em um ato de solidariedade, ouviu as famílias contempladas e se disponibilizou a presenteá-las com itens pedidos por elas.

Entre os pedidos estavam fogão, cama, sofá, guarda-roupas, geladeira e alimentação. Prontamente o governador se prontificou a atender o pedido das famílias.

As novas moradias foram construídas no conjunto Jequitibá, bairro Portal da Amazônia e foram contempladas famílias que ganham até três salários mínimos, em situação de risco, pessoas com deficiência e idosos.

Durante o evento o governador assinou, ainda, a ordem de serviço para a construção de mais 383 casas na Cidade do Povo e outras 15 no bairro Santa Cruz.

