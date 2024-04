Gladson volta a exonerar e nomear novos comissionados nesta quarta-feira; veja lista

O governador Gladson Cameli (PP) voltou a realizar mudanças na estrutura do governo e publicou uma série de exonerações e nomeações de servidores públicos comissionados. A lista foi publicada no Diário Oficial do Acre desta quarta-feira (10).

A principal mudança na Diretoria Executiva de Programação e Produção da Fundação Aldeia de Comunicação (FUNDAC). A ex-diretora Eliete Rufino foi exonerada e o no seu lugar, foi nomeado José Andris.

Gladson também exonerou servidores da Secretaria de Estado de Governo (SEGOV), na Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (FUNTAC) e na Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (SEHURB).

Veja a lista completa:

Nomear LETÍCIA LOPES DE SOUZA SARAIVA DE FARIAS para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência

e Assessoramento, referência CAS-5, na Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo – SEHURB

Exonerar GABRIELA LIMA DE FARIA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, nomeada através do Decreto nº 822-P, de 12 de janeiro de 2023

Exonerar ARYTHANA DE SOUZA FERRAZ do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referêncian CAS-4, nomeada através do Decreto nº 3.531-P, de 28 de abril de 202

Nomear ARYTHANA DE SOUZA FERRAZ para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, na Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo – SEHURB

Nomear WEMELLI BARBOSA ARAÚJO para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS4, na Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo – SEHURB

Exonerar SUELY DIAS DOS SANTOS RODRIGUES do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-7, nomeada através do Decreto nº 2.672-P, de 17 de março de 2023

Nomear JOSÉ LAERCIO DE SOUSA RODRIGUES para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-7, na Fundação de Tecnologia do Estado do Acre – FUNTAC

Exonerar LAELIA DE SOUSA RODRIGUES do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-8, nomeada através do Decreto nº 1.399-P, de 26 de janeiro de 2023

Nomear FRANCISCO MARCOS DA CUNHA COSTA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-8, na Secretaria de Estado de Agricultura – SEAGRI

Exonerar ELIETE DE SOUZA RUFINO do cargo de Diretora Executiva de Programação e Produção da Fundação Aldeia de Comunicação – FUNDAC, nomeada através do Decreto nº 4.793-P, de 22 de agosto de 2023

Nomear JOSÉ ANDRIS MOREIRA DA COSTA para exercer o cargo de Diretor Executivo de Programação e Produção da Fundação Aldeia de Comunicação – FUNDAC

Exonerar ELIAS GENUINO DA SILVA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-8, nomeado através do Decreto nº 5.098-P, de 10 de outubro de 2023

Nomear FRANCISCO ROGÉRIO DE ARAÚJO TEXEIRA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência

e Assessoramento, referência CAS-8, na Secretaria de Estado de Governo – SEGOV

Exonerar ALINE CHISTINA LIMA ALVES do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-7, nomeada através do Decreto nº 5.725-P, de 5 de janeiro de 2024