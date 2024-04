Governo firma acordo para compartilhamento de tecnologias de Segurança Pública com RO e MT

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), celebrou nesta sexta-feira (5) um passo significativo na cooperação inter-regional ao assinar o Termo de Adesão ao Termo de Cooperação Técnica entre os Estados do Acre, Rondônia e Mato Grosso.

O evento ocorreu na Sala de Situação da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), com autoridades e representantes dos três estados envolvidos. O principal objetivo do acordo é promover o compartilhamento dos sistemas e tecnologias de Segurança Pública desenvolvidos pelo Estado do Acre com seus vizinhos.

A assinatura deste termo representa um marco na integração e no fortalecimento das estratégias de segurança na região, possibilitando uma troca de informações mais eficiente entre as forças policiais dos três estados. Isso inclui sistemas de monitoramento, banco de dados, análise de informações criminais, entre outros recursos tecnológicos essenciais para o combate à criminalidade transfronteiriça e a promoção da segurança da população.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre, Coronel Gaia, em sua fala durante o evento, destacou a importância dessa parceria para a efetividade das ações de segurança pública, enfatizando que a cooperação entre os estados é fundamental para enfrentar os desafios da criminalidade.

“O evento de hoje é uma consequência de um evento que tivemos em Cobija, que foi um encontro trinacional para tratar das questões transfronteiriças, não só crimes, mas todas as demandas da área de fronteira. E como continuidade dessa agenda, nós nos reunimos com os secretários de Rondônia e o secretário de Mato Grosso para assinarmos um acordo de cooperação técnica, onde nós vamos otimizar nossas plataformas tecnológicas para que possamos desenvolver melhor a ferramenta de inteligência. Estamos estendendo para eles, com esse acordo de cooperação técnica, acesso às nossas bases de dados, nossas bases de informação, para que possamos melhorar nossa prestação de serviço. Então, esse momento foi um momento de finalizar essa agenda com a assinatura desses termos e também homenagear os secretários que aqui estiveram com as medalhas da Secretaria de Segurança Pública pelos bons serviços prestados aos estados, tanto ao estado do Acre como aos seus estados, para a sociedade brasileira”, afirmou Gaia.

O secretário de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania de Rondõnia, coronel Felipe Bernardo Vital. celebrou o acordo e salientou que os três estados envolvidos sofrem com a mesma problemática que passa do combate à corrupção e ao tráfico de drogas.

“Com sistemas, com integração de inteligência, unindo forças, a gente consegue ter mais eficácia no combate à criminalidade. Então, isso vai otimizar o trabalho policial, porque o criminoso que comete o crime no Acre comete em Rondônia, comete no Mato Grosso, e muitas vezes é só a rota que é utilizada. Então, essa integração de inteligência, de sistemas, de forças de segurança, com certeza vai otimizar para a gente ter um resultado mais rápido para a nossa sociedade”, afirmou.

O secretário de Estado de Segurança Pública do Mato Grosso, coronel César Augusto de Camargo Roveri, afirmou que o acordo trata de um marco no combate aos diversos tipos de crime que afetam a sociedade, proporcionando uma resposta coordenada e eficaz diante dos desafios enfrentados pelos estados envolvidos.

“Isso vai possibilitar que a gente amplie as nossas ações integradas em segurança pública, trocando experiências através do trabalho de inteligência, do trabalho operacional, dos sistemas de tecnologias, dos sistemas inteligentes, inclusive com inteligência artificial, dos monitoramentos de câmeras que nós já temos no Mato Grosso, podemos compartilhar também aqui com o Acre e Rondônia. Enfim, é uma amplitude que a gente não tem como ter uma dimensão exata no momento, porque isso é uma crescente. Nós estamos em um embrião, está nascendo aqui um trabalho de cooperação integrada e obviamente que isso vai se desenvolver, isso vai crescer muito ainda, o que traz uma organização do estado e aí de vários estados para poder combater a criminalidade e também a questão das organizações criminosas, narcotráfico, enfim”, afirmou.