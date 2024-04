Grupo com mais de 10 vietnamitas são detidos tentando atravessar fronteira do Acre com Peru

Em operação realizada pelas polícias do Brasil e Peru, além do Exército Brasileiro, foram detidos 18 vietnamitas, guiados por um coiote brasileiro (responsável pela travessia) na região de Assis Brasil, cidade acreana que faz fronteira com o Peru, na noite desta quinta-feira (4).

Segundo informações inicias da Polícia Federal (PF-AC), o grupo estava orientado a atravessar a pé a fronteira em Assis Brasil, evitando que fossem detectados, mas ao chegarem em Iñapari, no Peru, foram abordados e detidos pela polícia local. O coiote não foi preso e o caso está sob investigação.

Em dezembro de 2023, a Polícia Federal prendeu em flagrante, em Assis Brasil, interior do Acre, na fronteira com o Peru, um taxista por promoção de imigração ilegal. Os militares verificaram que dentro do veículo estavam 7 passageiros, dentre eles, dois foram identificados como de nacionalidade vietnamita.

A partir disso, foi solicitado o passaporte dos vietnamitas e verificou-se que um deles não possuía sequer registro de entrada no Brasil. O motorista do táxi abordado foi preso em flagrante por promoção de imigração ilegal e os abordados foram conduzidos à Polícia Federal em Epitaciolândia.