Homem é encontrado morto com parte do corpo devorada por porcos

O corpo de um homem foi encontrado sem vida dentro de um chiqueiro, em uma fazenda, em Cachoeira Alta, no sudoeste goiano. Conforme as informações da Polícia Militar, os porcos chegaram a consumir parte do cadáver.

Aos policiais testemunhas disseram que o homem era funcionário da propriedade rural e tinha sido visto por volta das 7h30, quando se dirigiu ao chiqueiro para alimentar os animais, onde foi encontrado mais tarde. O caso aconteceu no último dia 23 de março.

Segundo um sobrinho da vítima, dias antes de morrer, o homem passou mal e desmaiou.

O corpo foi encaminhado para análise pericial.