Homem é preso por agredir esposa e quebrar carro de motorista de aplicativo em Porto Velho

Um homem de 36 anos, foi preso por agredir a esposa de 17 anos e danificar o veículo de um motorista de aplicativo, no último sábado (6), bairro Lagoa, em Porto Velho (RO).

O casal e a filha de um ano seguiam com destino ao condomínio onde moram. No meio do percurso, a vítima tocou sem querer em uma lesão que o marido tem na perna.

O homem ficou com raiva e começou a agredir a sua companheira dentro do carro. O motorista tentou intervir, quando iniciou uma grande discussão entre os dois.

No final da corrida, o acusado não queria pagar a corrida e quebrou o retrovisor do carro com um chute. O motorista de imediato pediu apoio de companheiros de profissão e da Polícia Militar.

Com a chegada dos policiais, o homem acabou preso e foi levado ao Departamento de Flagrantes da Polícia Civil.