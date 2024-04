Horóscopo: veja o que esperar para o seu signo nesta sexta; clique

É tempo de renovar! De virar páginas e, especialmente, de encontrar novas formas de se relacionar, consigo e com os outros. O céu não está para brincadeira: a Lua Minguante se aproxima cada vez mais do ponto onde encobrirá o Sol, em um Eclipse Solar Total, na próxima segunda-feira, dia 8, e ainda – para reforçar todo esse simbolismo – o planeta Vênus ingressa no signo de Áries, onde também ocorrerá o eclipse.

Na prática, esse céu tende a evidenciar as atitudes que conduzem às melhores formas de se relacionar. E, para isso, é preciso ter consciência do que se quer e do que se deseja. Aplicado às mais diferentes formas de se relacionar e de amar, esse recado celeste pede mais amor próprio para que amar aos outros seja mais natural. E vale para amores em forma de amizade, de parceria e, sim, também os pares românticos.

É importante também lembrar que o contexto astrológico atual está dos mais intensos. Júpiter e Urano estão cada vez mais próximos, no signo de Touro. Além deles, Marte e Saturno também estão se dando as mãos, no signo de Peixes. No caso de Vênus, o patrono do amor, da beleza e de tudo o que é valioso, o seu ingresso em Áries acontece pouco depois de este vizinho da Terra no Sistema Solar ter celebrado uma conjunção exata com Netuno, ainda nas águas piscianas.

Por meio dessa dança celestial, na qual os astros carregam seu simbolismo para construir narrativas inspiradoras para os humanos, é possível entender melhor os caminhos e as escolhas que podem conduzir à melhor expressão de si mesmo. No entanto, é necessário que cada indivíduo esteja também aberto a se reciclar e mudar.

Afinal, o que seria a vida se não uma grande escola? E mais: nesse aprendizado prático, talvez a arte de se relacionar seja a que requer mais esforço em prol do autodesenvolvimento. Esteja aberto às lições do amor!

Observe: com menos de 10% do corpo iluminado, a Lua Minguante ascende ao Leste pouco antes das 4h da manhã do sábado, dia 6. Próxima aos planetas Marte e Saturno, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Aquário, ficando visível até o amanhecer.

Áries: o céu está inspirado para você, ariano. Procure cuidar da sua saúde mental e bem-estar para aproveitar tudo isso com a máxima disposição.

Touro: busque as companhias certas, taurino. É fundamental perceber quem é quem e prezar pela qualidade.

Gêmeos: exerça a sua liderança de forma positiva, geminiano. É preciso pensar no longo prazo e se comunicar de forma efetiva.

Câncer: honre os seus valores, canceriano. É preciso cercar-se do conhecimento certo, estando bem informado para decidir com clareza.

Leão: o astral está intenso e incentiva as transformações profundas, leonino. É fundamental que você consiga virar páginas sem medo.

Virgem: seja solidário, mas sem se anular, virginiano. O céu pede por parcerias e relacionamentos mais saudáveis.

Libra: invista na sua rotina, libriano. O dia promete ser agitado, então você precisa se planejar para agir de maneira equilibrada.

Escorpião: seja criativo, escorpiano. É hora de honrar os seus desejos, encontrando novas fórmulas para materializar os seus sonhos.

Sagitário: dê atenção aos seus temas mais íntimos, sagitariano. O céu pede mais atenção aos assuntos domésticos e familiares.

Capricórnio: seja bastante responsável na sua comunicação, capricorniano. É fundamental que você saiba o que falar e como dizer.

Aquário: tenha foco, aquariano. É preciso controlar a ansiedade para investir a sua atenção nas coisas certas.

Peixes: você está sensível e muito aberto às influências externas, pisciano. Então, saiba agir com inteligência.