Instagram vai desfocar nudes enviados a menores de idade

– Dessa forma, o destinatário não será exposto involuntariamente a conteúdos íntimos e terá a opção de ver ou não a imagem – explicou à AFP Capucine Tuffier, responsável pela proteção da infância na Meta França.

As medidas anunciadas pela Meta vêm após críticas a plataformas como Instagram e Facebook, ambas do mesmo grupo, por danos à saúde mental causados a crianças e adolescentes. Isso inclui a forma “distorcida” que elas têm do próprio corpo a partir da comparação de imagens de outras pessoas com corpos considerados perfeitos.