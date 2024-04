Jogos de SNES chegam ao Nintendo Switch Online

A Nintendo surpreendeu os fãs nesta quinta-feira (11) ao anunciar uma expansão à biblioteca de jogos clássicos disponíveis para assinantes do Nintendo Switch Online.

Com a chegada da versão 3.9.0 do aplicativo do console 16-bit, os jogadores agora têm acesso a mais títulos do clássico Super Nintendo (SNES) para desfrutar.

Entre as adições mais notáveis está a inclusão de dois jogos que antes eram exclusivos do mercado japonês: Wrecking Crew ’98 e Amazing Hebereke. Agora, os jogadores do Ocidente terão a chance de experimentar esses clássicos culturais.

Destaques dos Novos Jogos:

Amazing Hebereke

Desenvolvedora: SUNSOFT

Ano de Lançamento: 1994

Número de Jogadores: 2

Em “Amazing Hebereke”, os jogadores embarcam em um torneio de luta entre Hebe e seus amigos. Lançado originalmente para o Super Famicom em 1994, o jogo oferece batalhas emocionantes com até quatro personagens, cada um com ataques especiais únicos. Use estratégia e habilidade para ser o último em pé e reivindicar a vitória!

SUPER R-TYPE

Desenvolvedora: City Connection

Ano de Lançamento: 1991

Número de Jogadores: 1

Em “SUPER R-TYPE”, os jogadores enfrentam uma batalha galáctica contra os extraterrestres mutantes do império BYDO. Com sete fases desafiadoras e chefões poderosos, os jogadores devem mostrar reflexos rápidos e movimentos precisos para salvar a Terra da destruição iminente.

Wrecking Crew ’98

Desenvolvedora: Nintendo

Ano de Lançamento: 1998

Número de Jogadores: 2

“Wrecking Crew ’98” oferece uma experiência única de quebra-cabeça de ação com Mario e seus amigos. Os jogadores podem desfrutar do clássico “Wrecking Crew” ou experimentar a versão atualizada exclusiva do Super Famicom.

Com 100 fases desafiadoras, os jogadores devem destruir e arranjar painéis para combinar cores e derrotar seus oponentes.

Além desses títulos emocionantes, a versão japonesa do serviço recebeu o jogo Marvelous: Another Treasure Island, dirigido por Eiji Aonuma, conhecido por seu trabalho na série The Legend of Zelda. E para os fãs ocidentais, Battletoads in Battlemaniacs também está agora disponível no Japão.

O catálogo expandido de jogos de SNES está disponível para todos os assinantes do Nintendo Switch Online, incluindo usuários do Pacote adicional. Prepare-se para reviver a nostalgia dos clássicos e embarcar em novas aventuras!