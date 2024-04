Jovem desaparece em ramal de Rio Branco e família pede ajuda para encontrá-lo

Uma família do Segundo Distrito da cidade, uma das regiões com a maior incidência de crimes contra a vida em Rio Branco, está em desespero desde a última sexta-feira (12), com o desaparecimento de Jonathan Coelho dos Santos, um rapaz de 22 anos. O rapaz desapareceu no Ramal do Braz, que fica localizado entre o Ramal do Herculano e o Conjunto Cidade do Povo, às margens da BR-364.

Quando desapareceu, o rapaz vestia uma camiseta branca, da marca Adidas, um short típico de jogador de futebol e calçava sandálias, além de portar uma pequena mochila daquelas utilizadas por atletas para o transporte de material desportivo. Jonathan Coelho é morador do Bairro 6 de agosto, mas estava no Ramal do Braz em visita a sua mãe, Marciana Coelho, que mora na localidade.

O rapaz desaparecido é funcionário das Lojas Fontenele, de vendas de calçados, e, ao entrar de férias trabalhistas, decidiu passar uns dias na companhia de sua mãe e deixou a esposa Jussara na 6 de Agosto.

“O que preocupa a gente é que o Jonathan é um rapaz do bem, que trabalha e estuda e não tem nenhum envolvimento com facção ou com outras irregularidades”, disse Márcia Coelho, tia do rapaz. “Nosso temor é que ele tenha sido confundido com algum faccionado”, afirmou

Desesperada, a família já comunicou a polícia do desaparecimento e pede ajuda à comunidade por qualquer informação. Quem tiver informações que possam levar à localização do rapaz, além de ligar para o 190, da Polícia Militar, pode ligar para o número 99929 6439.